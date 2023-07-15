Илон Маск заявил, что поставки Киеву кассетных снарядов не меняют исход и унижают США

США унижаются, поставляя Украине кассетные боеприпасы. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в своих социальных сетях.

В своем посте миллиардер заявил, что у Штатов кончились «нормальные» боеприпасы, поэтому правительство теперь отправляет кассетные, унижаясь и не влияя на исход конфликта.

Маск также заявил, что РФ имеет превосходство над украинской артиллерией, как минимум, в 4 раза. По заявлениям бизнесмена, в боеприпасах превосходство России и вовсе является десятикратным.

Ранее Маск заявлял о лицемерии решения властей США о поставке кассетных снарядов, указав на то, что у этого будут плохие последствия. Он подчеркнул, что правительство Штатов всегда осуждала всех, кто использует кассетные боеприпасы.