Илона Маска выдвинули на премию академика Сахарова
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Американский предприниматель Илон Маск выдвинут на получение премии имени академика Андрея Сахарова, следует из заявления Европарламента.
Всего для участия в голосовании на следующем этапе выдвинуты девять кандидатов. Среди них, в частности, значится «Махса Амини и собирательный образ женщин Ирана. Махса Амини погибла в иранской тюрьме после того, как ее арестовали за неправильное ношение хиджаба. Ее смерть вызвала массовые протесты в Иране осенью прошлого года.
Премия Сахарова учреждена Европарламентом и вручается за правозащитную деятельность.
В 1988 году первым лауреатом премии стал южноафриканский лидер Нельсон Мандела. В прошлом году премию вручили «Владимиру Зеленскому и народу Украины».