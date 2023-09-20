Илона Маска выдвинули на премию академика Сахарова

Всего для участия в голосовании на следующем этапе выдвинуты девять кандидатов. Среди них, в частности, значится «Махса Амини и собирательный образ женщин Ирана. Махса Амини погибла в иранской тюрьме после того, как ее арестовали за неправильное ношение хиджаба. Ее смерть вызвала массовые протесты в Иране осенью прошлого года.

Премия Сахарова учреждена Европарламентом и вручается за правозащитную деятельность.

В 1988 году первым лауреатом премии стал южноафриканский лидер Нельсон Мандела. В прошлом году премию вручили «Владимиру Зеленскому и народу Украины».