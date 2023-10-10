«Им было нельзя распространяться»: десантник соврал матери об участии в СВО

Рядовой Вадим Капец берег свою семью. Будучи военным, он не пугал маму Жанну ужасами боев «за ленточкой», и даже о ранении на передовой рассказывать ему не хотелось. Но гибель на фронте скрыть было невозможно.

Жанна Капец вспоминает, как ее сын отправлялся на спецоперацию. По ее словам, в начале года 331-ый парашютно-десантный ударный Костромской полк, где служил Вадим, поехал в Иваново, и там тренировался неделю. А когда началась СВО, бойцы были уже в Белоруссии. Оттуда солдат отправили на Украину.

«Сын правду мне не сказал, сообщил, что якобы они тренируются, готовятся к параду в Москве. Мне кажется, тогда никто не говорил родителям правды. О себе не рассказывал совсем, все больше о своих сослуживцах. Да и нельзя им было распространяться», — отмечает Жанна в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Женщина на всю жизнь запомнила дату: 17 апреля 2022 года, в этот день ее сын сильно повредил руку. Вадим сообщил об этом матери лишь на следующий день.

«У меня земля из-под ног ушла, уже потом он рассказывал, что они были и под Изюмом, где его и ранило. Сначала сын лежал в полевом госпитале, а потом поехал в Санкт-Петербург», — говорит наша собеседница.

У бойца была прострелена рука, она совсем не шевелилась. Жанна благодарит за большой труд питерских медиков, которые вернули подвижность конечности. Однако выздоровевший солдат нужен был фронту. Не поддавшись на уговоры матери остаться, Вадим вернулся к сослуживцам.

Десантник погиб шестого октября 2022 года в Херсонской области от потери крови в бою, не дожив две недели до своего 22-го дня рождения.

Ранее мы рассказывали, каким был Вадим Капец.