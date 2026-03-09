«Им было все равно»: Волочкова потрясена, что дочь и мать не позвонили ей после операции

Анастасия Волочкова впервые откровенно рассказала о перенесенном за границей серьезном хирургическом вмешательстве. Однако физическая боль оказалась не единственным испытанием: артистка глубоко ранена безразличием самых родных людей.

По словам балерины, ее мать и дочь Ариадна, будучи в курсе происходящего, даже не попытались связаться с ней в трудную минуту. Знаменитость подчеркнула, что родные не проявили ни капли участия, когда узнали об операции в Германии.

«Мне Ариадна даже не позвонила. Они знали. Я сказала уже, когда прилетела. Ни сочувствия, ни сострадания, ничего», — пожаловалась артистка.

Изначально Волочкова сообщала, что речь идет об удалении нароста на стопе, но позднее выяснилось, что ситуация куда сложнее, информирует «Комсомольская Правда». Проблема крылась в разрушении хрящевой ткани.

«Я не знаю, как они диагноз там описали, но это связано с хрящевой тканью, которая стерлась», — объяснила Волочкова.

Решение об экстренном лечении пришлось принимать, когда левая нога начала отказывать. Балерина призналась, что для неё фраза «больше не могу» стала знаком абсолютной катастрофы.

«Если я своим сказала, что я больше не могу, значит это все, кранты», — призналась она.

