«Им скучно, произошла релокация в лес»: дети исчезли из оздоровительного лагеря под Новосибирском

Две девочки 2006 и 2009 годов рождения пропали из летнего оздоровительного лагеря в Новосибирской области, сообщает ТАСС.

По данным главы региональной службы МЧС Виктора Орлова, о пропаже несовершеннолетних стало известно второго июля. Две девочки самовольно покинули лагерь в ночное время, спасательные службы уже ведут поисковые работы.

Полиция также пытается определить текущее местонахождение детей. В пресс-службе ведомства рассказали, что девочки ранее неоднократно сбегали из дома. Отмечается также, что обе пропавшие состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Оздоровились уже, наверное! Решили домой рвануть. А вообще-то из хороших лагерей не бегут. Там много внимания к детям, и условия подходящие»; «Одна 2006, другая 2009 года рождения. Это уже тетеньки. А не дети. А их в лагерь»; «Детям скучно. Неудивительно. Вот и произошла релокация в лес», — прокомментировали инцидент россияне в Сети.

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