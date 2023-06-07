Семь человек исчезли после потопа из-за ЧП на Каховской ГЭС

Глава города Новая Каховка, Владимир Леонтьев, сообщил, что из-за потопа в результате аварии Каховской гидроэлектростанции без вести пропали не меньше семи человек. Его сообщение приводит ФАН

По словам чиновника, местное хранилище было разрушено, из-за чего уровень воды поднялся и начал неконтролируемо сбрасываться по течению. Близлежащие населенные пункты оказались в зоне, до которой добралась стихия. Из-за этого зафиксировано семь случаев пропажи людей без вести.

Как сообщалось ранее, Каховская гидроэлектростанция потерпела удар ракет в ночь на вторник. В ходе атаки повредились задвижки. А позже в МИД РФ выдвинули заявление о том, что происшествие было спланировано ВСУ как террористический акт.