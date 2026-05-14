«Им страшно»: тюменцы массово отказываются от летних туров, опасаясь пожаров и нестабильности

Жители Тюмени начали в массовом порядке пересматривать планы на летний отдых. Как рассказали URA.RU представители туриндустрии, в некоторых агентствах доля «сомневающихся» клиентов, которые мониторят цены, но не решаются на бронь, достигла 70 процентов. Один из участников рынка на условиях анонимности сообщил, что люди прямо пишут о страхе: упоминают пожары в Туапсе, общую нестабильность и боятся ехать в Абхазию или Сочи из-за близости к зоне конфликта.

По словам экспертов, ситуацию усугубляет ценовая политика. Стоимость туров держится на высоком уровне, а снижение происходит лишь в исключительных случаях перед самым вылетом. При этом география спроса заметно сместилась в сторону более спокойных направлений.

Руководитель турфирмы «Ветер странствий» Ирина Шашкова подтвердила тренд и уточнила, что по ее агентству падение спроса год к году составило около 20 процентов. Сочи в этом сезоне практически не спрашивают, хотя бронирования в санатории сохраняются. Сейчас тюменцы предпочитают Турцию — из-за короткого перелета и комфорта, — а также Дагестан и Калининград, куда есть прямые рейсы из Рощино.

Кроме того, эксперт отметила падение интереса к странам Ближнего Востока, в частности к ОАЭ, что связывают с обострением геополитического конфликта в регионе. Те, кто готов к долгим перелетам, этой весной и летом выбирают Юго-Восточную Азию — Вьетнам или Китай.