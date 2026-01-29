Им «встречу» устроили: как чиновники называют митинг жителей Камчатки, засыпанных снегом

В Петропавловске-Камчатском жители микрорайона Сероглазка вышли на стихийный сбор у остановки «Геологическая», требуя от властей срочно решить проблему с расчисткой снега. После череды циклонов дворы и проезды остаются заваленными, что парализует жизнь целого района.

Как сообщают местные жители, они находятся в отчаянии: невозможно безопасно дойти до школы или поликлиники, сложно выехать со двора. По их словам, техника работает неэффективно, а все предыдущие жалобы оставались безрезультатными. На место прибыли сотрудники полиции для обеспечения порядка. В мэрии событие предпочли назвать «встречей» с первым заместителем главы администрации. Чиновники признают, что Сероглазка — сложный для уборки район из-за рельефа и узких улиц, и обещают усилить ресурсы подрядчика. Однако жители устали от обещаний и требуют конкретных действий, отмечая, что тающий снег превращается в непролазную грязь и наледь, усугубляя ситуацию.