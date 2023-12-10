«Имеет место воспаление»: врач раскрыла, что будет со здоровьем Кудрявцевой после пневмонии

Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с пневмонией. Ее госпитализировали в Минске, где Кудрявцева планировала принять участие в музыкальном шоу «Песня года». Об этом сообщил SHOT.

По словам концертного директора ведущей, она заболела еще находясь в Москве и с тех пор недомогала. В аэропорту Кудрявцева почувствовала себя плохо, пожаловалась на слабость и сильный кашель. После КТ медики диагностировали у нее воспаление легких. СМИ сообщают, что сейчас Кудрявцевой стало лучше.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, насколько тяжелым может быть состояние здоровья телеведущей, и предположила, когда та пойдет на поправку.

«В зависимости от возбудителя заболевания, воспаление легких может проходить в более или менее тяжелой форме. У относительно здоровых людей и при своевременно начатом лечении пневмония не вызывает осложнений», — пояснила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом специалист отметила, что кашель с отхождением мокроты сохраняется долгое время независимо от течения заболевания.

«Вовремя поставленный диагноз и начатое лечение приведет к хорошим результатам. Скорее всего, в данном случае имеет место воспаление легких нетяжелого течения, поэтому восстановление Кудрявцевой пройдет без осложнений», — заключила медик.

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