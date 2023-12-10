В Минске экстренно госпитализировали Леру Кудрявцеву, она еле стоит на ногах

Российская телеведущая Лера Кудрявцева слегла в больницу с пневмонией, запланированное к проведению музыкальное шоу «Песня года» в Минске отменили.

Об инциденте с Кудрявцевой в своем аккаунте в соцсетях сообщила юрист и артистка Екатерина Гордон, подкрепив свои слова соответствующим видео с больной телеведущей.

«Тут лежит один котик беспомощный, потому что у Лерки пневмония. Это значит, что (песню - прим. ред.) Дамы за 30, к сожалению, мы споем вам отсюда (из больницы - ред.)… На самом деле без шуток Лерке реально очень (плохо - прим. ред.)… Так что поддержите добрым словом Лерыча», - сказала Гордон.

Гордон также отметила, что Кудрявцева «еле стоит на ногах». Врачи приняли решение оставить ее в больнице в Минске и лечить стационарно.

Ранее сообщалось, что из-за проблем со здоровьем пришлось срочно вызывать скорую помощь певице Ирине Дубцовой.