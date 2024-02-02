Имеющим гражданство РФ иностранцам могут повысить призывной возраст до 50 лет

В нижнюю палату парламента внесен законопроект с предложением увеличить призывной возраст до 50 лет для иностранцев, получивших паспорт гражданина РФ. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Добавляется, что часто прибывшие из иных стран мужчины или вовсе уклоняются от постановки на учет, или дожидаются тридцатилетия, после чего получают российский паспорт.

Уточняется, что законопроект предложено отозвать, поскольку вопрос не проработан.