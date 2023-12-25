Журналист Антон Красовский попал в больницу с болью в животе и отравлением после того, как потерял сознание, сообщает Readovka . Ответственность за это взяли на себя представители ГУР Украины.

У многих экспертов и интернет-пользователей вызвал сомнение факт причастности украинских спецслужб к отравлению журналиста. Недуг оказался не таким уж опасным, как это бывает при попытках убить человека.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала нам, насколько вероятно, что отравление было неслучайным.

«На основании боли в животе и потери сознания сложно делать вывод об умышленном отравлении. Такие симптомы возможны и при бытовом отравлении, и при наличии заболеваний пищеварительной системы — сейчас почти у всех можно диагностировать хотя бы хронический гастрит», — подчеркнула собеседница интернет–издания «Подмосковье сегодня».

На фоне улучшения состояния от проводимого лечения, продолжила специалист, можно говорить о благоприятном исходе и выздоровлении Красовского. Пока все выглядит так, что его жизни ничего не угрожает.

«Отравление химическими веществами, скорее всего, имело бы более тяжелые последствия», — объяснила Беляева.

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