Именную табличку установили на доме ветерана Великой Отечественной войны в Рошале м.о. Шатура

В городе Рошаль, на территории муниципального округа Шатура, состоялось важное и трогательное событие – открытие именной таблички в честь ветерана Великой Отечественной войны Василия Ивановича Болдырихина.

Табличка появилась на фасаде дома № 21/10 по улице 3 Интернационала в Рошале, где проживает уважаемый шатурский герой. В знак признания заслуг, рошальский художник Александр Ежов создал замечательную картину для подъезда этого дома, изображающую триумфальный май 1945 года – символ Победы и надежды.

Василию Ивановичу было всего 16 лет, когда разразилась война. Его отец, будучи патриотом, добровольно ушел на фронт в составе первых волн. В многодетной семье, где воспитывалось четверо детей, юноша взял на себя значительную ответственность, становясь опорой для матери и бабушки в трудные времена.

Трагический 1942 год навсегда врезался в память Василия. Вермахт подошел к их деревне в Воронежской области, и советские войска были вынуждены отступать. Немецкие захватчики, не щадя никого, разрушали села, поджигали дома и безжалостно уничтожали мирное население. Вместе с другими молодыми людьми и солдатами Василий участвовал в строительстве оборонительных сооружений, копал окопы в прифронтовой полосе. Вскоре последовало решение о выселении деревни, что привело к разлуке с родными.

После долгих и мучительных поисков семья воссоединилась в Липецкой области. Когда в марте 1943 года немецкие войска были отброшены, они смогли вернуться в свой разрушенный, но родной дом.

В декабре 1943 года, под Новый год, Василий Иванович был призван в армию. Его служебная деятельность была связана с охраной стратегически важных государственных объектов, и требовала предельной ответственности и внимательности. Любые промахи строго пресекались.

Долгие годы службы в армии сформировали Василия Ивановича как профессионала и пример для подражания. Он стал образцом для своих сына и внуков, которые также выбрали военную стезю, продолжая дело защиты Родины.

Важно отметить, что на сегодняшний день в муниципальном округе Шатура проживают четыре уважаемых ветерана: Дмитрий Иванович Киселев, Василий Иванович Болдырихин, Владимир Еремеевич Городисский и Мария Никифоровна Кошелева. Все они являются Почетными гражданами округа, гордостью шатурского края и примером для молодого поколения шатурян. Муниципальный округ Шатура бережно хранит память о героях Великой Отечественной войны, и подобные мероприятия подчеркивают значимость их подвига для шатурской земли.