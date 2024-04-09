Ими гордится Шатура: открылась фотовыставка, посвященная спортсменам округа

В честь Международного дня спорта в г.о. Шатура открыли выставку фотографий, где жители могут узнать побольше о достижениях спортсменов округа. В экспозиции есть немало юных чемпионов.

Стенды с фотографиями шатурских спортсменов появились на бульваре Мира. Каждый может не только посмотреть на профессионалов, но и узнать, чем они прославились. Для этого на снимках есть краткая биография. Включили в выставку самые яркие имена Шатуры из мира спорта: теннисистов, боксеров, лыжников и многих других, кем гордятся земляки.

Заслуженный мастер спорта России по боксу Федор Чудинов также посетил мероприятие, став его почетным гостем. В завершении события достигнувших больших успехов спортсменов награждали грамотами управления спорта и работы с молодежью администрации округа Шатура.

Отмечается, что выставка стала возможной при поддержке общероссийского движения «Здоровое Отечество»: узнать об их проектах можно по специальному QR-коду на стендах, либо на сайте (https://zdorovoe-otechestvo.ru/).