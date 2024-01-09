Иммунолог Болибок предупредил о новом всплеске инфекций в России

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с KP.RU объяснил, почему вирусы не собираются останавливаться, а лишь наберут обороты в заражении населения.

Коронавирус, ОРВИ и грипп: три самых распространенных инфекций, которые одолевают Россию после начала осени. Именно из-за этого вспышка получила название тридемия. Три болезни, три этапа: заразился — выздоровел — снова заболел. Бороться с этим непросто и врачи призывают к усиленным мерам безопасности.

Болибок отметил, что раньше страна сталкивалась с доминирующим штаммом вируса, но сейчас его нет. По его словам, в России активизировались разные виды «омикрона», что может говорить о переходе ковида в статус сезонных заболеваний. Однако пока карусель заболеваний будет продолжаться и даже нарастать. Причина проста: дети возвращаются в школы, родители несут от них заболевания в свой рабочий коллектив. Следовательно, можно ожидать нового всплеска заболеваемости.

«К десяткам традиционных возбудителей ОРВИ и нескольким штаммам гриппа добавились около 7-8 генетических вариантов коронавируса, которые циркулируют одновременно», — поясняет эксперт.

Сейчас россиян атакуют грипп (15,4% заражений), ОРВИ (11,1%) и коронавирус (7,8%.). Болибок призвал больше гулять на свежем воздухе, но не переохлаждаться, есть фрукты и овощи, тем самым поддерживать иммунитет. При любых подозрительных симптомах нужно обращаться в больницу.