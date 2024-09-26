Иммунолог Продеус раскритиковал священника РПЦ за слова о связи аутизма и вакцин

Педиатр-иммунолог Андрей Продеус в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал скандальное заявление протоиерея РПЦ Артемия Владимирова, который заявил о связи аутизма с прививками и семейными грехами.

По мнению врача, церковное сообщество должно обратить особое внимание на слова священника Артемия Владимирова, который пугает людей неправдоподобными заключениями. По словам Продеуса, давно существуют исследования, которые как раз показывают эффективность вакцин. Получившие прививку дети реже сталкивались с аутизмом.

«Я считаю, что вот такие высказывания людей, которые не причастны не только к медицине, и к здоровью людей, являются бредом. Этот пастырь, наверное, безусловно уважаемый в своем кругу, совершает огромный грех перед людьми и Господом. Потому что взял на себя роль такую, которую он не знает, не понимает», —высказался Андрей Продеус.

Напомним, протоиерей Артемий Владимиров в своем канале на YouTube заявил, что «последствия прививок без разбора и проверки качества вакцин» и семейные грехи влияют на развитие аутизма. За это его критиковали представители медицины и другие пользователи.

Ранее сообщалось, что вандал, задержанный за осквернение могилы Маслякова, имеет диагноз «аутизм».