Вандал, задержанный за осквернение могилы Маслякова, имеет диагноз «аутизм»
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19-летний молодой человек из Москвы с детства инвалид и имеет диагноз «аутизм». Он был направлен в психиатрическую больницу в состоянии обострения. Экспертиза показала, что алкоголь и наркотики он не употреблял, сообщил SHOT.
Против него возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Ему грозит до трех месяцев ареста.
Ранее сообщалось, что Кирилл К. тяжело перенес смерть ведущего КВН. Перед тем как уничтожить крест на могиле Маслякова, разбросать цветы и унести фотографии, парень заявил, что ведущий КВН «не достоин там лежать».
Ранее сообщалось, что на вандала, который осквернил могилу Маслякова, завели уголовное дело.