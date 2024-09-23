Вандал, задержанный за осквернение могилы Маслякова, имеет диагноз «аутизм»

19-летний молодой человек из Москвы с детства инвалид и имеет диагноз «аутизм». Он был направлен в психиатрическую больницу в состоянии обострения. Экспертиза показала, что алкоголь и наркотики он не употреблял, сообщил SHOT.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Ему грозит до трех месяцев ареста.

Ранее сообщалось, что Кирилл К. тяжело перенес смерть ведущего КВН. Перед тем как уничтожить крест на могиле Маслякова, разбросать цветы и унести фотографии, парень заявил, что ведущий КВН «не достоин там лежать».

Ранее сообщалось, что на вандала, который осквернил могилу Маслякова, завели уголовное дело.