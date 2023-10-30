Импортозамещение: в Талдомском округе будут производить средства личной гигиены

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин вручил предприятию ООО «НТК Нордоил» награду-премию партийного проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия» за успешный вклад в развитие товаров собственного производства и потребительского патриотизма. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Компания «НТК Нордоил», работающая в сфере импортозамещения, имеет собственные производственные площадки, фасовочные линии и линии по производству тары и упаковки, складские ангары.

К концу первого квартала 2024 года предприятие планирует запустить производство нового вида продукции под брендом «RENARATTER», товарный знак на который уже зарегистрирован в Роспатенте. На первом этапе планируют производить жидкое мыло, гель для душа и шампунь, гель для стирки белья и средство для мытья посуды.

Напомним, партийный проект «Выбирай свое» призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению и объединяющих вокруг себя общественные организации, НКО, представителей образовательной среды, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных граждан, реализуя практику конкретных дел.