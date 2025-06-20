Импортозамещенный SSJ совершил первый длительный перелет на двигателях ПД-8

В ОАК рассказали, что «Суперджет», созданный с использованием отечественных комплектующих, совершил первый продолжительный полёт на двигателях ПД-8, которые произведены на предприятии ОДК. Самолёт вылетел из Комсомольска-на-Амуре и приземлился в подмосковном Жуковском.

Отмечается, что после прибытия на аэродром воздушное судно было перемещено на территорию авиационно-технического комплекса «Яковлева». Там оно будет проходить дальнейшую подготовку к проведению летных сертификационных испытаний.

«Полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет „Суперджет“ прибыл на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Это первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК», — говорится в сообщении.

В соответствии с информацией, предоставленной ОАК, опытный образец самолёта «Суперджет», получивший имя в честь Юрия Ивашечкина, который был первым главным конструктором SSJ-100, преодолел расстояние около 6000 километров, совершив промежуточные посадки в аэропортах Иркутска и Новосибирска.

Полёт длился примерно 9 часов. Он проходил на высоте до 12 километров и со скоростью до 0,78 числа Маха, уточнили в корпорации.