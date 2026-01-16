Импотенция вместо искусства: депутат устроил разнос новым версиям советских фильмов

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Дмитрий Певцов высказал критику в адрес современных пересъемок советских кинокартин и мультфильмов. По его мнению, подобная практика свидетельствует о «творческой импотенции» и является циничной попыткой заработать на проверенных временем франшизах.

Парламентарий подчеркнул, что ситуация связана не с дефицитом талантливых режиссеров и сценаристов в стране, а именно с желанием получить коммерческую выгоду от уже известных зрителю названий и сюжетов.

При этом Певцов отметил, что у создателей оригинальных проектов существуют объективные трудности. По его словам, они сталкиваются с проблемами при получении финансирования, продвижении своих работ и, в конечном итоге, при организации кинопроката.

