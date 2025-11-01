Имущественные налоги за 2024 год в России надо уплатить не позднее 1 декабря

Россиянам необходимо уплатить земельный, транспортный и имущественный налоги за 2024 год до 1 декабря 2025 года, информирует ТАСС . Также в этот срок следует оплатить НДФЛ с доходов по банковским вкладам, если суммарный доход превысил 210 тысяч рублей.

Федеральная налоговая служба (ФНС) приступила к массовому рассылу уведомлений. По информации ведомства, общая сумма начисленных налогов за предыдущий год достигла 410 млрд рублей.

Уведомление можно получить в электронном виде через личный кабинет на портале «Госуслуги» или на сайте ФНС. Если у вас нет доступа к электронным сервисам, документы будут отправлены заказным письмом по почте. Уведомление не отправляется, если общая сумма налога не более 300 рублей.

К слову, жителям Курской области предоставили льготу. Для них срок уплаты налогов был продлен на один год.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 3,6 тыс. участников СВО воспользовались льготой по транспортному налогу.