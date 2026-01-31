Индексация соцвыплат: пособия и компенсации поднимут на 5,6%

С 1 февраля в России максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 955 836 рублей. Об этом РИА Новости сообщил кандидат экономических наук, доцент РУДН Андрей Гиринский. Индексация касается и других выплат, которые повысят на 5,6%.

Гиринский пояснил, что величина пособия зависит от дохода за последние два года и продолжительности декретного отпуска. При стандартном сроке выплаты она увеличится с 794 355 рублей до 955 836 рублей.

В случае осложненной беременности, если декрет длится 156 дней, максимальная сумма достигает 1 065 074 рублей. Для многоплодной беременности с отпуском на 194 дня пособие может составить до 1 324 515 рублей.

Кроме того, пособие положено не только женщинам: при усыновлении ребенка до трех месяцев его может получать и отец.

С 1 февраля Министерство труда и социальной защиты РФ также проиндексирует более 40 видов пособий, выплат и компенсаций на 5,6%, что отражает ежегодную корректировку поддержки граждан.

