Сердечно-сосудистые болезни остаются главной угрозой для кировчан

Болезни системы кровообращения в 2024 году остались главной причиной смертности в Кировской области. Такие данные содержатся в региональной программе по укреплению общественного здоровья, рассчитанной на 2026–2030 годы.

Согласно документу, на патологии системы кровообращения пришлось 43,9% всех случаев смерти в регионе. Показатель практически не изменился по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 43,8%, что указывает на устойчивость этой тенденции.

Вторую строчку в статистике занимают новообразования, в том числе злокачественные опухоли. В 2024 году смертность от них составила 237,4 случая на 100 тыс. населения, что немного ниже уровня 2023 года — 241,9 на 100 тыс. человек.

Среди других распространенных причин смертности в Кировской области также отмечаются болезни органов дыхания и эндокринные нарушения. При этом власти фиксируют снижение общей и первичной заболеваемости, однако ее уровень по-прежнему превышает среднероссийский. Основной причиной называют высокую долю жителей старших возрастных групп.

В структуре первичной заболеваемости лидируют заболевания органов дыхания, далее следуют травмы и отравления, а на третьем месте — болезни системы кровообращения.

Полученная статистика используется при формировании региональной программы на 2026–2030 годы. Ее ключевая задача — улучшение состояния здоровья населения и повышение качества жизни жителей Кировской области.

