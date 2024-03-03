Independent: евреи хотят уехать из Британии из-за всплеска антисемитизма

Большое количество евреев в Британии стало рассматривать вероятность уехать из королевства на фоне всплеска антисемитизма после начала конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание The Independent .

Согласно информации журналистов, в 2023 году было зарегистрировано более 4000 сообщений об инцидентах на почве антисемитизма. Прошлый всплеск был в 2021 году, тогда было зафиксировано вдвое меньше обращений.

Как рассказал изданию британский еврей Джек Кристи, после одного из маршей против антисемитизма, он ехал домой с друзьями, когда услышал оскорбления от прохожего мужчины. Британец заявил, что ему приходится находиться в поезде «с кучей грязных еврейских свиней, отморозков и детоубийц».

Британка Шэрон рассказала журналистам, что при расклеивании плакатов с захваченными ХАМАС израильтянами, она также столкнулась с нападениями и оскорблениями.

Как заявили в организации «Кампания против антисемитизма», масштабы таких инцидентов в королевстве с октября «ужасают». В результате проведенного опроса стало известно, что около 6 из 10 евреев в Британии либо испытали или стали свидетелями проявления антисемитизма, либо знакомы с тем, кто столкнулся с ним.