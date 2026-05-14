Индия инвестирует миллиарды в угольные технологии ради энергетической независимости

Кабинет министров Индии утвердил масштабную программу по газификации угля стоимостью почти 4 миллиарда долларов. Страна планирует использовать колоссальные внутренние резервы для производства синтетического газа, чтобы минимизировать закупки дорогостоящего импортного топлива. Об этом 13 мая сообщило агентство Reuters, передают Известия.

Стратегия борьбы с энергетическим дефицитом

На фоне нестабильности на Ближнем Востоке и угрозы перебоев с поставками газа правительство Индии одобрило выделение 375 миллиардов рупий на развитие сектора газификации. Как сообщает Reuters, основной целью данной инициативы является переработка твердого топлива в синтез-газ. Полученное сырье планируется направлять на генерацию электричества, нужды нефтехимии и производство удобрений. Подобный маневр позволит государству существенно снизить объемы закупок сжиженного природного газа за рубежом.

Использование национальных ресурсов

Индия обладает внушительным потенциалом для реализации подобных проектов: запасы каменного угля в стране оцениваются в 401 миллиард тонн, а бурого — в 47 миллиардов тонн. В рамках новой программы власти намерены ежегодно перерабатывать до 75 миллионов тонн сырья. Стоит отметить, что аналогичные технологии по экологичной переработке угля активно тестируют США и Китай, стремясь сбалансировать вопросы энергетической безопасности и сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Режим экономии и призывы руководства

На фоне подготовки к возможным экономическим трудностям премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан к рациональному потреблению ресурсов. Глава правительства рекомендовал вернуться к практике удаленной работы и онлайн-совещаний, зарекомендовавших себя в период пандемии. Также жителям посоветовали отдавать предпочтение общественному транспорту и минимизировать необязательные зарубежные поездки, чтобы снизить общую нагрузку на экономику страны.