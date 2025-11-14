Индийская домохозяйка похудела на 10 кг за три месяца, опираясь лишь на ходьбу

Жительница Индии Паял Шинде сообщила о снижении веса на 10 кг за три месяца. Об этом она рассказала изданию The Times of India, передает Лента.ру .

По ее словам, решение изменить образ жизни было связано с ухудшением самочувствия. При массе тела 82 кг она отказалась от сладких и жирных продуктов, перешла на домашние блюда, включая салаты и легкие супы. Перед тренировками она регулярно пила теплую воду с лимоном.

Помимо корректировки питания, женщина ввела ежедневные пешие прогулки — по 8–9 км в день. Шинде отметила, что процесс требовал настойчивости, однако сосредоточенность на конечной цели помогла ей избежать срывов.

Она подчеркнула, что ключевыми элементами стали дисциплина и постепенность. По словам женщины, изменения в питании и активности помогли ей улучшить не только физическое состояние, но и эмоциональное благополучие. Шинде продолжает придерживаться выработанных привычек.

Ранее сообщалось, что мужчина на рыбалке случайно нашел средневековый клад.