Индийские и китайские IT-гиганты выходят на российский рынок

Расширение присутствия индийских и китайских IT-компаний в России приносит как новые возможности, так и серьезные вызовы для местного рынка. Об этом RuNews24.ru рассказала Ольга Харина, декан факультета технологического предпринимательства университета «Синергия».

Главное преимущество — доступ к высококвалифицированным кадрам. Индийские специалисты, работая за конкурентную зарплату, помогают российским компаниям сокращать расходы на разработку ПО без потери качества. Китайские партнеры, в свою очередь, открывают возможности для технологического обмена и совместных инновационных проектов.

Еще один плюс, по словам Хариной, выход на международные рынки. Совместные предприятия с китайскими компаниями облегчают продвижение российских продуктов в Азии, а сотрудничество с индийскими партнерами открывает двери на рынки Южной Азии и Ближнего Востока.

Однако есть и усиление конкуренции, что создает проблемы для местных игроков, особенно небольших компаний. Российский IT-рынок рискует стать более зависимым от глобальных экономических процессов, что противоречит курсу на технологический суверенитет.

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