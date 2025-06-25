Эксперт назвал способы стать IT-специалистом с нуля

Сфера информационных технологий продолжает стремительно развиваться, привлекая все больше желающих сменить профессию. Однако многие сомневаются: возможно ли освоить IT-специальность в зрелом возрасте? Эксперт Денис Подковин развеивает мифы и дает практические советы. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, ключевыми шагами для перехода в IT является прежде всего обучение на онлайн-курсах и платформам, а также на очных программах повышения квалификации или в рамках индивидуальных занятий с преподавателем.

Эксперт подчеркнул, что обучение указанной специальности позволит создавать собственные проекты, принимать участие в волонтерских инициативах и создавать нетворкинг в профессиональном сообществе.

По его мнению, IT — это не только для молодых, главное — выбрать подходящее направление и активно развиваться в нем. Смена профессии во взрослом возрасте не только возможна, но и может стать трамплином для нового этапа в карьере. Важно правильно оценить свои навыки, выбрать интересную сферу и не бояться начинать с нуля. Современные образовательные ресурсы и сообщества готовы помочь на этом пути.

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