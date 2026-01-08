Согласно данным мониторингового аккаунта Pentagon Pizza Report в соцсети X, пиццерии, расположенные в непосредственной близости от штаб-квартиры Министерства обороны США, в середине дня 20 февраля столкнулись с необычно высоким спросом.

В сообщении, опубликованном в 20:52 по московскому времени, отмечается значительный наплыв клиентов в обеденный период.

Наблюдатели расценивают подобные всплески как косвенный признак повышенной оперативной активности в Пентагоне, поскольку сотрудники и военный персонал часто заказывают пиццу во время авральной работы. Предыдущий аналогичный скачок зафиксирован в ночь на 3 января.

Ранее сообщалось о том, что глава Пентагона Хегсет объяснил мем о заказах пиццы в кризисные дни.