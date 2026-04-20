Мобильные лаборатории провели ночные исследования качества воздуха в Истре и Одинцово

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» по просьбам жителей провели ночные исследования качества атмосферного воздуха в Истре и Одинцово. Об итогах проверок рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В Истре лаборатория работала в деревне Еремеево, откуда поступали жалобы на посторонние запахи. В Одинцово — в зоне влияния компании по производству металлических изделий.

Исследования провели по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам. В результате превышения нормативов в обоих округах выявлено не было.

На этой неделе мобильные лаборатории проверят качество воздуха в 15 округах.

