Мобильные лаборатории провели ночные исследования качества воздуха в Истре и Одинцово

«Мособлэкомониторинг» не выявил превышений в Истре и Одинцово

Официально

Фото: [Министерство экологии и природопользования Московской области]

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» по просьбам жителей провели ночные исследования качества атмосферного воздуха в Истре и Одинцово. Об итогах проверок рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В Истре лаборатория работала в деревне Еремеево, откуда поступали жалобы на посторонние запахи. В Одинцово — в зоне влияния компании по производству металлических изделий.

Исследования провели по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам. В результате превышения нормативов в обоих округах выявлено не было.

На этой неделе мобильные лаборатории проверят качество воздуха в 15 округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к прохождению пожароопасного периода в регионе.

Актуально
Подмосковье
ГКУ МО «Мособлэкомониторинг»
Министерство экологии и природопользования Московской области