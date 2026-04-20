Голый трубопровод и злые жители: прокуратура помогла вернуть тепло в дома российского села

Жители села Пача Яшкинского района перестали мерзнуть и переплачивать. В дело вмешалась прокуратура, и проблема с теплосетями, о которой люди говорили месяцами, решилась за считанные дни. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Поводом для прокурорской проверки стала жалоба жителей дома номер 22 по улице Ленина. Люди рассказали, что теплосети в их районе находятся в ужасном состоянии. Теплоизоляционный слой на трубопроводе оказался поврежден. По сути, трубы стояли голыми.

К чему это привело, объяснять не пришлось. Во-первых, риски нарушения теплоснабжения в морозы выросли до критических. Во-вторых, жители фактически отапливали улицу. Потери тепла вели к увеличению расходов на энергоресурсы, а значит — росли и счета для граждан.

На место выехал лично прокурор. Он осмотрел трубы, зафиксировал нарушения и принял жесткое решение. В адрес руководителя организации, отвечающей за сети, внесли представление с требованием немедленно устранить нарушения в интересах граждан.

И тут случилось чудо, знакомое каждому кузбасскому коммунальщику: представление прокуратуры подействовало лучше любого заявления в диспетчерскую. Компания оперативно восстановила теплоизоляционный слой на трубопроводе. Работы провели быстро, хотя до визита надзорного ведомства проблема оставалась нерешенной месяцами.

Теперь теплоснабжение села Пача осуществляется в штатном режиме. Энергопотери сведены к минимуму, а жители дома на Ленина, 22 наконец-то платят только за то тепло, которое действительно доходит до их батарей, а не улетает в небо. История получила классический для Кузбасса финал: там, где не справляются управляющие компании, в дело вступает прокуратура.

