«Он хамоват, но выйдет сухим из воды»: Митя Фомин высказался о скандале с Лебедевым и Иванченко

Скандал, разгоревшийся вокруг одного из выпусков шоу «Натальная карта», где известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев своими односложными и, по мнению многих, провокационными ответами довел ведущую Олесю Иванченко до слез, продолжает обсуждаться в социальных сетях и среди знаменитостей.

Сама Олеся позже объяснила свою эмоциональную реакцию тем, что выпуск действительно был очень сложным, но не стала разжигать конфликт дальше. Однако некоторые отечественные звезды все же высказались по этому поводу, осудив поведение Лебедева.

Одним из тех, кто не остался в стороне, стал певец Митя Фомин, сообщает Super.ru. Он назвал Лебедева «хамоватым», но при этом выразил уверенность, что для самого блогера этот скандал не будет иметь серьезных последствий.

«Да вы что! Мне кажется, Лебедев хамоват. Ощущение, что он выйдет сухим из воды», — отметил певец.

Он также отметил, что, несмотря на сочувствие к Иванченко, которая искренне переживала во время эфира, вряд ли кто-то из организаторов шоу или руководства канала станет принимать какие-то меры в отношении Лебедева. Его имидж эпатажного и резкого персонажа, который часто балансирует на грани фола, работает на его популярность, и любые санкции только подогреют интерес к его персоне.

