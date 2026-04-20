Тематические выставки фотографий, приуроченные к «Диктанту Победы», открыли в Подмосковье

«Каждый стенд — это истории человеческих судеб, примеры подвига и чести. А участие в «Диктанте Победы» — это возможность не только проверить свои знания, но и почувствовать личную ответственность за сохранение памяти. Пока жива память, Победа остается бессмертной», — отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

Выставки открылись в разных округах Подмосковья. К примеру, в Видном в Ленинском округе отдельный блок экспозиции посвятили нововведениям 2026 года, позволяющим участникам готовиться к диктанту в интерактивном формате. В Орехово-Зуево выставку открыли в Парке Победы. В годы войны здесь работали предприятия, снабжавшие фронт боеприпасами. На стендах также представлены кадры добычи торфа, обеспечивавшего Москву энергией зимой 1941–1942 годов. В Люберцах в экспозиции в Наташинском парке представлены архивные материалы, статистика и примеры уникальных площадок — от детских центров «Артек» и «Орленок» до арктических станций и нефтяных платформ.

Как отметила руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей в Люберцах Алеся Давранова, большинство участников акции — это представители молодежи и дети.

«Когда видишь, что диктант пишут не только в школах, но и в поездах, аэропортах, на борту самолета и даже в космосе, — понимаешь, что это действительно грандиозная объединяющая история», — добавила она.

Акция пройдет 24 апреля более чем на 1,4 тыс. площадок. В этом году она посвящен 130-летию со дня рождения Георгия Жукова. Часть вопросов посвящена битве за Москву.