Индивидуальным предпринимателям не поздоровится: за что ИП теперь будут платить штраф

В России с 9 января 2026 года вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за нарушение правил перевозки детей. Изменения затронули часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ, пишут Известия .

Штраф для водителей, допустивших нарушение, увеличен с 3 000 до 5 000 рублей. Для должностных лиц, ответственных за перевозку, штраф вырос с 25 000 до 50 000 рублей. Для юридических лиц сумма штрафа увеличена со 100 000 до 200 000 рублей.

Индивидуальные предприниматели, как и прежде, приравнены к юридическим лицам и подлежат штрафу в размере 200 000 рублей. Самозанятые перевозчики, использующие режим «Налог на профессиональный доход», в случае нарушения при работе в легковом такси несут ответственность как должностные лица с штрафом 50 000 рублей.

