Лопнувшее колесо и семь жизней: как техническая неисправность фуры привела к чудовищной аварии под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области установила предварительную причину масштабной аварии, унесшей жизни семи человек. Как сообщили в надзорном ведомстве, катастрофа произошла из-за технической неисправности грузового автомобиля, приведшей к его неконтролируемому выезду на полосу встречного движения.

Инцидент произошел 8 января в Михайловском районе на 763-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». По версии следствия, 45-летний водитель грузовика марки DAF с полуприцепом потерял управление после того, как у его автомобиля лопнуло колесо. Это привело к выезду многотонного транспортного средства на встречную полосу, где он совершил лобовое столкновение с двумя легковыми автомобилями — ВАЗом и УАЗом.

В результате сильнейшего удара все находившиеся в салоне УАЗа — водитель, пассажиры, включая 17-летнюю девушку, — получили травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место трагедии, констатировали их смерть. В настоящее время следователи и прокуроры проводят комплексную проверку, изучая все обстоятельства происшествия, включая техническое состояние грузовика и соблюдение водителем правил эксплуатации транспортного средства.

