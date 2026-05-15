Инертный газ вместо наркоза: в Москве впервые усыпили ребенка ксеноном прямо в томографе

В российской медицинской практике произошло знаковое событие: в Москве впервые применили ксенон для общей анестезии при проведении магнитно-резонансной томографии детям с заболеваниями центральной нервной системы. Как сообщил профессор Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Владимир Лазарев, ранее такие технологии в условиях МРТ не использовались, хотя сам ксенон как анестетик изучен достаточно давно и уже допущен к клиническому применению, передает портал «Metro Москва».

Новая методика была внедрена для помощи детям с эпилепсией, расстройствами аутистического спектра и другими неврологическими нарушениями, которым трудно сохранять неподвижность во время длительного обследования. Для этого кабинет МРТ дооснастили специализированным оборудованием — системами подачи и улавливания газа, — а также разработали отдельные протоколы безопасности.

По словам Лазарева, адаптация технологии к условиям сильного электромагнитного поля потребовала значительных технических и организационных усилий, и на сегодняшний день можно говорить о том, что такая методика выполнена впервые. Одним из ключевых преимуществ ксенона профессор назвал его инертность: газ не оказывает выраженного негативного воздействия на организм, что особенно важно для тяжелых пациентов. Кроме того, ксенон рассматривается как медицинский газ с потенциальными нейропротективными свойствами, что критично при исследованиях детей, когда необходимо минимизировать влияние на развивающийся мозг.

В отдельных случаях ксенон способен стать более безопасной альтернативой традиционным анестетикам, которые наряду с лечебным эффектом могут вызывать побочные реакции. Специалисты рассчитывают, что дальнейшее развитие методики позволит применять ее не только для других групп пациентов, но и для различных видов лучевой диагностики.