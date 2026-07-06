Инфаркт без боли: кардиолог сказала, какие «тихие симптомы» убивают молодых мужчин и почему их пропускают

За 12 лет практики портрет сердечного больного заметно помолодел. Врач-кардиолог медицинского центра «Промедика» Евгения Кузнецова в беседе с Бел.Ру рассказала, что инфаркты все чаще настигают 30–40-летних мужчин, причем протекают они нетипично. По ее словам, классической «кинжальной» боли может не быть вовсе — только дискомфорт за грудиной или непонятная тяжесть без одышки. Именно эти «тихие симптомы» врач считает крайне опасными и призывает при любых непривычных ощущениях в области сердца немедленно обращаться за помощью.

«Часто инфаркты у молодых мужчин протекают либо бессимптомно, либо с нетипичными жалобами: просто дискомфорт за грудиной, какая-то тяжесть без одышки и резкой боли. Это „тихие симптомы“, которые крайне опасны», — пояснила Кузнецова.

Среди причин омоложения сердечно-сосудистых катастроф врач называет отрицание гипертонии, малоподвижный образ жизни, ожирение и нежелание мужчин принимать препараты. Отдельный удар по сердцу наносят вейпы и энергетики, истощающие надпочечники задолго до старости. Кузнецова предупредила, что такие патологии, как гипертрофическая кардиомиопатия или аортальный стеноз, годами не дают о себе знать, а первым и единственным симптомом может стать внезапная смерть. Поэтому профилактическое УЗИ сердца и контроль уровня железа и витаминов она относит к обязательному минимуму. Дефицит железа, даже скрытый, усиливает одышку и риск аритмии.

Модное увлечение БАДами и спортивными коктейлями тоже пополняет кардиологические кабинеты: пациенты приходят с высоким холестерином и мочевой кислотой, а самое опасное — когда добавками подменяют основное лечение, бросая таблетки от давления. Врач подчеркнула, что любые биодобавки допустимы только после анализов и под контролем специалиста. Затронула Кузнецова и синдром Такоцубо — реальный медицинский феномен «разбитого сердца», которым страдают преимущественно женщины в постменопаузе. Мощный выброс гормонов стресса приводит к тому, что верхушка левого желудочка перестает сокращаться и раздувается, а ЭКГ имитирует инфаркт при чистых сосудах. Такое состояние требует обязательной госпитализации. Для тех, кто уже перенес сосудистую катастрофу, главными шагами к жизни врач назвала строгую дисциплину приема лекарств, постепенное возвращение активности, средиземноморский тип питания и психологическую поддержку.