Инфаркт посреди огорода: названа правильная дозировка аспирина для спасения жизни

Врач Евгений Кокин предупредил о возможных задержках скорой помощи за городом и объяснил, как сердечникам подготовиться к экстренным ситуациям. Об этом пишет Газета.ру.

Жизненно важные медикаменты и экстренная помощь

При сборе аптечки для длительного пребывания на загородном участке людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо в первую очередь сформировать запас личных лекарств, прописанных для регулярного приема. Важно тщательно проверить сроки годности и взять базовые медикаменты от повышенного давления или диабета с запасом на весь сезон. В качестве экстренного средства при подозрении на развитие инфаркта миокарда в аптечке обязательно должен присутствовать аспирин в дозировке от 150 до 300 мг для разжевывания. Дополнительно, но строго по предварительному назначению лечащего доктора, можно положить нитроглицерин в форме спрея или таблеток.

Технические средства контроля и медицинская анкета

Третьим незаменимым элементом дачного набора является исправный электронный тонометр с высокой точностью измерений для оперативного контроля артериального давления. Четвертым пунктом эксперт называет составление подробной информационной справки, которую следует хранить на самом видном месте прямо внутри аптечки. В этот перечень необходимо внести все подтвержденные диагнозы пациента, точные названия и дозировки принимаемых им препаратов, а также актуальные номера телефонов родственников и лечащего кардиолога. Данные сведения критически важны для прибывшей бригады скорой помощи, которая в сельской местности может добираться до пациента в течение нескольких часов.

Экстренная связь и предварительная консультация

Пятым обязательным компонентом безопасности является наличие полностью заряженного мобильного телефона с внесенными номерами спасательных и медицинских служб. Для этих целей можно приобрести простой кнопочный аппарат, постоянно хранить его вместе с лекарствами и лишь периодически контролировать уровень заряда батареи. Кардиолог подчеркивает, что сформированная памятка носит рекомендательный характер и не способна заменить визит к специалисту. Перед открытием садового сезона и началом физических работ на грядках людям с хроническими недугами необходимо посетить врача, чтобы определить безопасный уровень нагрузок и составить персональный план профилактики.