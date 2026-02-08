Инфляция бьет по планам: : какое решения примет ЦБ в пятницу для кредитов и вкладов

Предстоящее заседание Совета директоров Банка России, намеченное на пятницу, 13 февраля, вызывает повышенный интерес у финансового сообщества. Эксперты не могут прийти к единому мнению относительно решения по ключевой ставке, которая в настоящее время составляет 16% годовых. Разногласия вызваны неоднозначной статистикой начала года. Об этом пишет РГ.

По данным Росстата, инфляция с начала 2026 года к началу февраля достигла 2,11%, что является одним из наиболее высоких показателей за последние годы. При этом инфляционные ожидания населения остаются на уровне 13,7%. Эти факторы создают сложную дилемму для регулятора, вынужденного балансировать между сдерживанием роста цен и поддержкой экономической активности.

Среди экспертов и представителей власти звучат противоположные точки зрения. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выражает уверенность в снижении ставки уже в феврале на 0,5 процентного пункта, с перспективой ее снижения до 10% к концу года. Его позицию разделяет ряд аналитиков, указывающих на замедление недельных темпов инфляции в начале февраля.

Однако значительная часть экономистов склоняется к более осторожному сценарию. Вице-президент «Опора России» Дмитрий Пищальников допускает даже возможность повышения ставки на 1%, а его коллеги из ведущих банков и агентств считают наиболее вероятным сохранение текущего уровня. Они ссылаются на сохраняющиеся высокие инфляционные риски и ожидания, а также напоминают о предупреждении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об отсутствии «режима автопилота» в снижении ставки.

Ранее врач советовал налегать на рыбу зимой.