Информацию о найденной в тайге семье Усольцевых опровергли

Следственный комитет России (СКР) опроверг информацию об обнаружении пропавшей семьи Усольцевых. Накануне в некоторых СМИ появились сообщения о том, что тела супругов и их пятилетней дочери нашли в шурфе.

В ведомстве заявили NGS24.RU, что эти данные не соответствуют действительности. Пропавших до сих пор не обнаружили, и после последнего выезда поиски не возобновлялись.

Семья Усольцевых исчезла 28 сентября 2025 года. В тот день супруги с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход недалеко от поселка Кутурчин в Красноярском крае. С тех пор о них нет никаких известий. За пять месяцев в Сети появилось множество версий случившегося — от несчастного случая до криминала, но ни одна не подтвердилась.

Ранее также сообщалось, что в машине пропавших нашли крупную сумму денег. Эту информацию опроверг сын Ирины Усольцевой Данил Баталов. По его словам, никаких денег в автомобиле не обнаруживали.

Ранее сообщалось, что следов семьи Усольцевых не обнаружили на вертолетной площадке в Кутурчинском Белогорье.