Французские спецслужбы получили доступ к телефону Дурова в 2017 году

Французские и арабские спецслужбы проверили мобильные средства связи предпринимателя Павла Дурова еще семь лет назад, чтобы убедиться, что террористы ИГИЛ* не используют мессенджер Telegram для поиска новых боевиков. Об этом в среду, 28 августа, сообщила газета TWSJ со ссылкой на источники.

Спецслужбы назвали операцию «Пурпурная музыка». Собеседник издания, который имеет отношение к программисту, заявил, что сотрудники Telegram не один год игнорировали повестки в суд, которые приходили на электронную почту компании. О каких судебных исках идет речь, не уточняется.

Накануне стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон в 2018 году обсуждал с Павлом Дуровым возможность создания штаб-квартиры Telegram в Париже, но предприниматель отказался.

Ранее сообщалось о том, что в день ареста основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров должен был ужинать с президентом Франции.

*запрещенная в РФ террористическая организация.