Информационная блокада под Рыльском: дрон ВСУ уничтожил вышку телевещания в Курской области

Массированная атака беспилотников 1 мая 2026 года привела к серьезным перебоям в работе инфраструктуры приграничья. В Рыльском районе Курской области точным ударом дрона выведена из строя вышка цифрового телерадиовещания. Без доступа к федеральным каналам и радиостанциям остались тысячи жителей сразу нескольких районов. Губернатор Александр Хинштейн сообщил о полной потере работоспособности объекта и начале подготовки к восстановительным работам в условиях сохраняющейся угрозы, пишет РБК .

Удар по связи: Рыльский район полностью отключен от ТВ

Атака на объект связи произошла в светлое время суток 1 мая. По информации главы региона, вражеский беспилотник нанес критические повреждения оборудованию вышки в Рыльском районе. В результате инцидента вещание цифровых пакетов (мультиплексов) полностью прекращено. Это лишило жителей возможности получать оперативную информацию через традиционные медиаканалы, что особенно критично в условиях действующего в области режима КТО и постоянных обстрелов.

География отключений: Глушково и Коренево без сигнала

Несмотря на то, что эпицентр атаки пришелся на Рыльский район, масштаб последствий затронул значительную часть приграничья. Сигнал пропал в населенных пунктах четырех районов области:

Рыльский район: Полное отсутствие теле- и радиовещания.

Глушковский и Кореневский районы: Масштабные перебои в поселениях, принимавших сигнал с атакованной вышки.

Льговский район: Частичные отключения в западной части муниципалитета. Энергетики и специалисты РТРС готовы приступить к ремонту, однако начало работ осложнено оперативной обстановкой — в небе над регионом сохраняется высокая активность вражеских дронов.

Массированный налет: 141 БПЛА за одну ночь

Удар по вышке стал частью крупнейшей за последнее время атаки на российские регионы. По данным Минобороны, в ночь на 1 мая средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 141 беспилотник самолетного типа. Основной удар пришелся на Курскую область (сбито 55 аппаратов), а также на Белгородскую, Ростовскую и Московскую области. Интенсивность налетов указывает на целенаправленную попытку ВСУ нанести максимальный ущерб объектам гражданской и критической инфраструктуры в праздничные дни.

Меры безопасности: как жителям получать информацию

В условиях временного отсутствия телесигнала власти рекомендуют жителям пострадавших районов переходить на альтернативные источники информации. Основным каналом оповещения остаются официальные Telegram-каналы губернатора и администраций районов, а также мобильное приложение «МЧС России». Энергетики обещают задействовать резервные мощности вещания там, где это технически возможно, чтобы вернуть информационный поток в дома курян в кратчайшие сроки.