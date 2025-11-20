Инициатива о десятикратном росте штрафов за курение на работе дошла до властей

Представители движения «Здоровое Отечество» обратились к председателю правительства с предложением изменить административные меры за курение на рабочих местах. Документ с инициативой был направлен в адрес премьер-министра, пишет «РИА Новости» .

В обращении указано, что речь идет о курении как традиционной продукции, так и электронных устройств для доставки никотина. По данным движения, нарушения фиксируются в офисах, коридорах и служебных помещениях. Активисты отмечают, что использование вейпов стало наиболее частой причиной жалоб и конфликтов между сотрудниками.

Сейчас размер штрафов за курение в запрещенных помещениях составляет 500–1,5 тыс. ₽. По словам авторов инициативы, такие санкции не оказывают ощутимого воздействия на нарушителей, а работодатели редко вводят дополнительные меры ответственности.

Организация предлагает увеличить штрафы в 10 раз и установить диапазон от 5 до 15 тыс. ₽ для граждан. Также предлагается ужесточить наказание для работодателей, которые не обеспечивают соблюдение запрета в случае повторных нарушений. Дополнительно предлагается расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора для контроля и фиксации подобных случаев.

Обращения также направлены руководителям профильных комитетов ГД по труду и охране здоровья с просьбой поддержать инициативу.

