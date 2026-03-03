«Инкассатор» в юбке. 18-летняя девушка приехала за 8 млн к пенсионерам по заданию куратора

В Сахалинской области задержана 18-летняя пособница мошенников, успевшая забрать у пожилой пары почти 8 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Оперативники задержали девушку из Приморья, которая, по ее словам, нашла «подработку» в мессенджере. Исполняя указания куратора, она приехала в Оху, чтобы получить от местных жителей крупную сумму и отправиться с ней в Хабаровск.

Жертвами стали супруги 75 и 70 лет. В конце февраля им позвонили лжесотрудники ФСБ и убедили срочно спасать сбережения. Пенсионеры обналичили около 8 млн рублей и передали их курьеру, думая, что отправляют деньги инкассатору на «безопасный счет».

Благодаря оперативной работе полицейских подозреваемую задержали, а деньги вернули владельцам.

«Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Юной посыльной аферистов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в ведомстве.

Сейчас полиция устанавливает всех причастных к преступлению.

