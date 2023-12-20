Инклюзивный творческий фестиваль «Жар-Птица» состоялся в Городском округе Пушкинский

Для детей с особенности развития в Городском округе Пушкинский состоялся творческий фестиваль «Жар-Птица». В мероприятии традиционно принимают дети и молодые люди от 3-х лет до 21-го года.

Участники фестиваля могут представить свои таланты в пяти направлениях: литература, вокал, хореография, изобразительное искусство и живопись. На этот раз в Пушкино приехали таланты из столицы, Нижнего Новгорода и нескольких подмосковных муниципалитетов. Некоторые из ребят уже становились лауреатами творческих конкурсов.

Цель фестиваля — организовать праздник для молодых людей с особенностями здоровья, создать пространство, где они могут показать себя и свои таланты, а также найти позитивный отклик от других людей. Как отметила организатор фестиваля Екатерина Иванова, мероприятие благотворительное, а каждый участник получает диплом и памятный подарок. Победители и призеры же получают свои награды от администрации округа, Московской областной Думы и Общественной палаты Городского округа Пушкинский.