«Инкубатор для бактерий»: туристам раскрыли правду о системе All Inclusive в египетских отелях

Эксперты при поддержке Министерства туризма Египта проверили склады и кухни пятизвездочных отелей Хургады и выявили нарушения, способные серьезно подорвать здоровье отдыхающих. Названия не прошедших проверку резортов не раскрываются, но на устранение недочетов им дали всего 48 часов — в противном случае их ждет закрытие, передает « Турпром ».

В рыбных цехах инспекторы обнаружили потрескавшийся кафель и полы. В щелях за годы работы скопились остатки морепродуктов, которые в процессе гниения стали инкубатором для размножения кишечной палочки и сальмонеллы. Склады и морозильные камеры оказались перегружены — в жару они не справлялись с охлаждением до нужной температуры. В результате продукты начинали портиться, но их все равно отправляли на шведский стол.

В пищеблоках и ресторанах инспекторы нашли оголенные провода под напряжением. При попадании влаги, по мнению экспертов, могла произойти трагедия.

Это далеко не первый случай, когда санитарное состояние египетских отелей вызывает тревогу. Ранее в пятизвездочном отеле Jaz Makadi Aquaviva в Хургаде от кишечной инфекции, вызванной бактерией E. coli, погибла годовалая британская девочка, а двое других детей оказались в реанимации с тяжелыми осложнениями. Похожая ситуация произошла и в другом отеле — Xanadu Makadi Bay, где десятки туристов слегли с жесткими симптомами отравления.

Как обезопасить себя во время отдыха

Туристам рекомендуют придерживаться нескольких правил безопасности. Лучше отказаться от сложных салатов со специями и майонезом, который может маскировать испорченные продукты. Предпочтение стоит отдавать блюдам, запеченным или приготовленным на гриле. Все выявленные нарушения нужно обязательно фиксировать на камеру для подачи жалобы.