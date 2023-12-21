Инна Карагичева: многие жители поддерживают выдвижение Владимира Путина на пост президента

Представители Подмосковья приняли участие в заседании инициативной группы по выдвижению кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы 2024 года. От региона на собрании присутствовала в том числе помощник начальника по особым поручениям центра информационно-коммуникационных технологий АНО «Институт инженерной физики» в Серпухове Инна Карагичева.

«Встреча произвела потрясающее впечатление. Ощущаю большую гордость за нашего президента, за нашу страну, за народ. Люди у нас сплоченные, дружные. Мы все понимаем, что сейчас, когда страна переживает не самые лучшие времена, Владимиру Владимировичу нужна наша поддержка. Кстати, приятно, что он выдвинул свою кандидатуру как народный избранник», – поделилась представитель Подмосковья.

Она убеждена, что личность действующего президента объединяет миллионы россиян, в том числе жителей новых регионов. Кстати, Инна Карагичева сама уже семь раз ездила в зону спецоперации с партиями помощи для местных жителей и бойцов.

«Я была в Донецке и Луганске, посещала приюты и бригаду «Восток». Интересовалась мнением людей, и все поддерживают нашего президента. Это означает, что мы едины, мы представляем одну большую команду единомышленников. Я рада, что стала частью этой команды. Буду работать по максимуму и думаю, что у нас все получится», – сказала Карагичева.