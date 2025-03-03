Инновационное энергетическое оборудование доставили на Каширскую ГРЭС

Газовая турбина, соответствующая всем современным нормам и требованиям, является важной частью проекта по модернизации Каширской ГРЭС. Она поможет установить два дубль-блока ПГУ, общая мощность которых 900 МВт. Сама ГТЭ-170.1 также наделена большой мощностью. В перспективе работы помогут улучшить производительность станции.

Оборудование в округ доставили по железной дороге, разместив на 16-осный железнодорожный транспортер самые габаритные части — генератор и турбогруппу. Сама труба весит 187 тонн. В Кашире ее сняли с помощью крана с грузоподъемностью 500 тонн, а затем переместили на площадку для временного хранения. В дальнейших планах специалистов — установка турбины на фундамент и последующая обвязка.

Отметим, что ГТЭ-170.1 успешно прошла все испытания, став первой в России газовой турбиной со статусом инновационного энергетического оборудования. Теперь она станет частью масштабного проекта по модернизации Каширской ГРЭС. Этим работам дали старт в 2021 году.