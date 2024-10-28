Инновационные методики коррекции речевых нарушений внедряют педагоги Серпухова

Педагоги обсудили способы коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Тема «Инновационные методики коррекции речевых нарушений» стала приоритетной. Специалисты оценили преимущества нетрадиционных артикуляционных упражнений и методов развития мелкой моторики, получили рекомендации по их применению на практике.

Педагогам рекомендовали использовать логопедические приемы для результативной работы с воспитанниками, у которых наблюдаются трудности в формировании речи. Участникам мероприятия также представили вниманию современные специализированные пособия, которые станут помощниками в развитии артикуляции и улучшении звукопроизношения у детей дошкольного возраста.

Заседание методического объединения логопедов способствовало повышению качества логопедической помощи в Серпухове. Специалисты получили важные знания, которые могут применять на практике.