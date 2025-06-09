Инновационный проект «Умные каникулы» начал работу в двух школах Коломны

«Ребят ждут множество познавательных активностей. Так, школьники отправятся на экскурсии в Москву и в Рязань, прогуляются по родной Коломне, побывают на некоторых коломенских предприятиях и познакомятся с различными профессиями. Для учеников пройдут оригинальные тематические дни — День мыльных пузырей, День шариковых ручек, День овощей, День русского кваса, День рисования рук и День оживления музейных экспонатов», — рассказали в управлении образования администрации Городского округа Коломна.