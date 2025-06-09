Инновационный проект «Умные каникулы» начал работу в двух школах Коломны
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Коломна]
В июне в Песковской и школе № 16 города Коломна начала свою реализацию программа «Умные каникулы» — уникальный проект, сочетающий в себе образовательный компонент с увлекательными мероприятиями, призванными подарить учащимся незабываемые впечатления и новые знания.
«Ребят ждут множество познавательных активностей. Так, школьники отправятся на экскурсии в Москву и в Рязань, прогуляются по родной Коломне, побывают на некоторых коломенских предприятиях и познакомятся с различными профессиями. Для учеников пройдут оригинальные тематические дни — День мыльных пузырей, День шариковых ручек, День овощей, День русского кваса, День рисования рук и День оживления музейных экспонатов», — рассказали в управлении образования администрации Городского округа Коломна.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Коломна]
Проект акцентирует внимание на развитии математических навыков. Участники «Умных каникул» примут участие в спортивно-математической эстафете, интеллектуальном КВН, квестах «Морской бой» и «Математический экспресс». Для старшеклассников предусмотрено изучение нового предмета – основ искусственного интеллекта. Помимо этого, ребят ждет погружение в творческое наследие Александра Пушкина, включающее викторины, загадки, формат «Своя игра», театральные постановки и танцевальные флешмобы.